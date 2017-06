Carolien Karthaus-Spoor bevallen van een zoon

"Welkom in ons leven lieve Otis Justus Maurits Karthaus", schrijft de actrice bij haar foto. "We hebben ons zó op jouw komst verheugd! Laten we nog heel veel avonturen gaan beleven samen. Papa en ik zijn nu al smoorverliefd op jou."

Karthaus-Spoor maakte de zwangerschap in januari bekend. Afgelopen september trouwde ze in Italië met regisseur Jon Karthaus en daar gingen zij in juli ook in ondertrouw. Karthaus-Spoor is bekend van rollen in onder meer Lieve Liza en de film Homies.

Wanneer de baby precies is geboren, is niet bekend.