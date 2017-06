Frank Evenblij wordt terugkerend tafelgast in Tour du Jour

Normaal werkt Evenblij voor de publieke omroep, waar hij voor de VARA onder meer Bureau Sport maakt. Voor Tour du Jour werkt hij voor de commerciële omroep RTL7.

Ook renner Stef Clement zal met regelmaat aanschuiven om met presentator Wilfred Genee en vaste analist Michael Boogerd in de haven van Breda te praten over de Tour de France.

Met Evenblij en Clement erbij is de poule vaste gasten compleet. Eerder had RTL7 al bekendgemaakt dat de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst, oud-renner Maarten Tjallingii en programmamaker Erik Dijkstra met regelmaat in Tour du Jour te gast zijn.

Gasten

RTL7 kondigde woensdag ook een groot aantal overige gasten aan die vanaf vrijdagavond in het programma langskomen. Op de eerste dag is dat burgemeester Paul Depla van Breda. Op zaterdag 1 juli is dat zanger Blaudzun, op zondag komt Leontien van Moorsel en verder onder anderen presentator Eric Corton, cabaretier Guido Weijers, Tourwinnaar Jan Janssen, parlementair journalist Frits Wester en renner Bram Tankink.

Vanuit Frankrijk doen Filemon Wesselink en Maxim Hartman iedere dag verslag.