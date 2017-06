Jody Bernal hoopt op zomerhit met nieuw nummer

"Ik sta er zelf ook wel van te kijken", zegt Bernal dinsdag in De Telegraaf over de ontvangst van het liedje dat hij maakte met dj's Fresh Coast en The Boy Next Door. "Ik hoop dat het de zomerplaat van 2017 wordt."

"In eerste instantie reageerden mensen erg verbaasd want zo'n comeback had niemand verwacht", gaat Bernal, die tegenwoordig als dj actief is, verder.

"Ik heb de afgelopen twee jaar voor mezelf platen geproduceerd waarmee ik ook iets als dj kan. Je kunt gerust stellen dat er een nieuwe fase voor me is aangebroken. Ik merk dat ik serieus word genomen."

​