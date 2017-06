Vijfde Transformers heeft in VS slechtste opening van de serie

Vooral de Chinese bioscoopbezoekers dragen bij aan het openingsresultaat van Transformers: The Last Knight, want alleen al in China verkochten bioscopen voor 123,4 miljoen dollar aan entreekaartjes. Dit meldt Variety.

In China is het de beste opening ooit van de serie.

Naast China dragen Zuid-Korea, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland flink bij aan de de opbrengst van Transformers, waarin buitenaardse robots elkaar bevechten.

Tweede Wereldoorlog

In het vijfde deel wordt de geschiedenis van de robots uitgelegd; zij blijken onder meer een rol te hebben gespeeld in de strijd van koning Arthur en in de Tweede Wereldoorlog.

Hoofdrollen in Transformers 5: The Last Knight worden gespeeld door Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Josh Duhamel en Laura Haddock.