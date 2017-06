Spoorloos-duo Derk Bolt en Eugenio Follender wil voorlopig rust

"Het belangrijkste is dat ze binnenkort weer bij hun familie zijn", zei een woordvoerder van KRO-NCRV zondag. "We geven ze dan alle rust, dat willen ze ook." Volgens de woordvoerder zal er bij aankomst in Nederland dan ook geen groots onthaal zijn.

Zaterdag, kort na hun vrijlating in Colombia, zeiden Bolt en Follender dat ze er vanuit gaan dat hun terugkeer in Nederland "heel snel" zal zijn. Eerder op de dag liet Spoorloos-eindredacteur Paul Vertegaal weten niet te verwachten dat het tweetal voor maandag weer voet op Nederlandse bodem zet.

Omstandigheden

Bolt en Follender maken het naar omstandigheden goed, zei Bolt in gesprek met een Colombiaans radiostation. Op de derde dag van hun ontvoering door ELN moest het tweetal veertien uur lopen. Het leger was toen in de buurt en ze werden diep de jungle in gebracht. Daarbij liepen ze enkele verwondingen aan armen en benen op.

Voor de vrijheid van Bolt en Follender werd geen losgeld betaald.