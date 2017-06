Netflix stopt na eerste seizoen met serie Girlboss

Amoruso heeft het nieuws via Instagram bekendgemaakt. De Amerikaanse zakenvrouw vertelt dat ze met trots terugkijkt op het maken van de serie. "Het was een goede show en ik was bevoorrecht om met zeer talentvolle mensen te werken. Het is mooi om later het verhaal te vertellen van wat er in de afgelopen jaren is gebeurd."

Amoruso publiceerde in 2014 het boek #GIRLBOSS, waarin ze vertelt over haar succesvolle leven in de zakenwereld. Twee jaar later maakte Netflix bekend een serie te maken over het boek. In de serie speelt Britt Robertson de rol van Amoruso, die op haar 28e begint met het verkopen van vintage kleding via eBay. Uiteindelijk bouwt ze haar eigen mode-imperium op met de naam Nasty Gal.

Netflix maakte onlangs bekend dat ook The Get Down na één seizoen verdwijnt, terwijl Sense8 na twee seizoenen stopt.