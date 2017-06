15.000 festivalbezoekers maken vredesteken op Glastonbury

De initiatiefnemers hopen met hun poging volgens festivalwebsite NME in het Guinness World Records te komen. Het wereldrecord is nu nog in handen van 5.814 New Yorkers. Die vormden in 2009 het vredesteken om aandacht te vragen voor wereldvrede.

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies aan de recordpoging meededen. Ook moet nog blijken of de organisatie van Guinness World Records de poging goedkeurt.

Glastonbury is vrijdag begonnen met optredens van The Pretenders, Kris Kristofferson, Mark Lanegan en First Aid Kit.