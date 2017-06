Dj-duo Lucas & Steve hard bezig met 'bucket list'

Het is een veelgehoord melodietje, dat van Summer On You - de zomerhit van 2016 van Lucas de Wert en Steven Jansen. Het nummer betekende de doorbraak voor de Limburgers die elkaar kennen van de basisschool. De Wert: "Toen gingen we niet met elkaar om. Maar in Maastricht heb je niet veel uitgaansgelegenheden, en dj’s al helemaal niet. Dus toen we begonnen met draaien kwamen we elkaar vaak tegen en spraken we elkaar steeds meer."

Het duo besloot na hun studie samen te gaan werken. Sinds 2010 draaien en produceren ze fulltime. "Vanaf dat moment nam onze carrière een flinke vlucht, al hadden we daarvoor al wat nummers die in clubs, op festivals en op de radio werden gedraaid", aldus Jansen.

Summer On You was volgens Lucas & Steve hun doorbraak voor het grote publiek. Sindsdien is hun muziek verkrijgbaar via Spotify en zijn ze niet alleen meer bekend onder de 'kenners', de clubgangers. Hun nieuwste nummer Up Till Dawn (On The Move) behaalde op vrijdag een tweede plek in de Top 40.

Vrolijk

De Wert: "We maken gewoon wat we leuk vinden, maar er zit wel een idee achter onze stijl: we willen dat het feel good muziek is. Leuke melodieën waar mensen vrolijk van worden en niet bij na hoeven te denken."

Hun inspiratie halen ze uit verschillende muziekstijlen. Jansen: "Ik heb conservatorium gedaan en luister daardoor vaak naar klassieke muziek en jazz. We plukken overal wat dingetjes vandaan en verwerken ze in onze eigen platen."

Azië

Deze zomer staan meerdere Europese landen en de Verenigde Staten op de planning. In september maken ze een tour door Azië. Jansen: "Vorig jaar hebben we ook veel in het buitenland opgetreden, maar dit jaar staan we steeds vaker op de main stage."

Zoals op Tomorrowland. Een mijlpaal voor de dj's, ook omdat voorbeeld Tiësto daar zal draaien die dag. Jansen: "Hij is misschien wel de gast waardoor dj’en echt bekend is geworden. Bij hem zie je hoe het moet. De Wert: “En hij houdt het niveau waarop hij zit ook nog eens vast. Dat zie je bijna niemand doen."

De nieuwe Tiësto worden lijkt ze dan ook "niet vervelend". De Wert: "Daar zou ik meteen voor tekenen."