Depeche Mode verkocht in ruim 35 jaar tijd meer dan 100 miljoen albums en speelde live voor meer dan 30 miljoen fans wereldwijd.

De band scoorde meerdere wereldhits waaronder People are People, Just Can't Get Enough, Enjoy the Silence en Personal Jesus. Ze waren 7 mei voor het laatst in Nederland.

De kaartverkoop start vrijdag 23 juni om 10.00 uur via Ticketmaster.