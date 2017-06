Dagversies Awakenings tijdens ADE

Paul Kalkbrenner staat op vrijdag 20 oktober vanaf 16.00 uur in de Gashouder met de show Back to the Future. Hierin brengt hij remixes en mashups van technoclassics, waar hij zelf mee opgroeide. Op zaterdag 21 oktober vanaf 12.00 uur vindt Awakenings by Day plaats.

Dan maken Bart Skils & Paul Ritch, Dimitri, Dj Rush, Danny Tanaglia & Nicole Moudaber, Paula Temple en Sam Paganini hun opwachting in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam.

Organisator Monumental Productions maakte dinsdag ook de line-up bekend van de vijf Awakenings-avonden tijdens ADE. Op woensdag 18 oktober is de Figure Night met Len Faki, Jeff Mills Kink aka Cyrillic (live), Lady Starlight (live), Regal, Robert Hood (live) en Roman Poncet. De donderdagavond is gereserveerd voor Drumcode, het label van Adam Beyer, die Dense & Pika, Ilario Alicante, Marco Faraone, Monika Kruse en Pig & Dan meebrengt.

Photon

Joris Voorn komt vrijdag 20 oktober, samen met Sven Vath, Kolsch, Nastia en Slam. Joseph Capriati is de gastheer op zaterdagavond 21 oktober, met onder anderen Shlomo, Dubfire en Wighnomy Bros.

Tijdens de laatste Awakenings-nacht op zondag 22 oktober presenteert Ben Klock met zijn Klockworks zijn nieuwe concept Photon. Dat doet hij samen met Dax J, Etapp Kyle, Marcel Dettmann, Phase live en Rodhad.

Komend weekend is de zeventiende editie van Awakenings Festival in Spaarnwoude. Dat is uitverkocht. De kaartverkoop voor de ADE-specials is dinsdag begonnen.