Arthouse-filmkanaal breidt uit naar Nederland en België

Dat meldt het Amerikaanse filmblad Variety.

Film Europe Channel is in 2009 opgericht in Oost-Europa en programmeert Europese festivalfilms en arthousefilms, waaronder de Oscarwinnaar The Great Beauty van Paolo Sorrentino en de Franse film Dheepan van Jacques Audiard, die in 2015 de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes.

Mensen die gebruik willen maken van de zender, moeten een abonnement nemen. Online kun je in de televisiegids kijken welke films er worden afgespeeld. Het is dus geen streamingsdienst zoals Netflix.

Ondertiteling

Film Europe Channel, dat ook filmfestivals volgt, wil na de Benelux uitbreiden naar Scandinavië.

"Mijn gevoel zegt dat we naar territoria moeten gaan die gewend zijn aan ondertiteling. Scandinavië is interessant, Frankrijk en Duitsland worden moeilijk", zegt oprichter Ivan Hronec tegen Variety.