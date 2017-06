Ex-bandlid Cassius Verbond denkt dat B-Brave te vroeg is gestopt

In het programma Zie Ze Liegen vertelt hij maandag dat sommige bandleden andere ambities kregen.

"Zij willen waarschijnlijk solo dingen doen of willen meer voor televisie betekenen. Er zijn zeker discussies voorgevallen over de breuk, maar er is geen ruzie. We zijn gewoon goed uit elkaar gegaan en de breuk is niet meer terug te draaien."

"Kaj (van der Voort) en Jai (Wowor) waren de jongens met andere ambities. Ik was een klein beetje boos op ze en was verdrietig, maar kan het ook wel begrijpen. Het is hun keuze en die accepteer ik", zegt Verbond terwijl hij in het kader van het programma aangesloten zit aan een leugendetector.

"Ik had graag met de jongens doorgewild, ik vind het dan ook jammer dat we uit elkaar zijn. Maar nu kan ik ook mijn eigen dingen doen en daar ben ik heel blij om."

Onzekerheid

Verbond denkt dat iedereen een mooie carrière tegemoetziet: "Ik weet alleen niet of iedereen het echt gaat maken."

Zelf is hij al een tijdje bezig met draaien. "Ook wil ik meer met muziek produceren en dans doen. Ik weet nog niet welke kant ik op ga, dus ik ben allerlei nieuwe dingen aan het proeven. Het is wel heel onzeker nog allemaal."

"Van B-Brave denk ik dat Kaj en Samuel (Leijten) de meest succesvolle mensen zullen worden. Kaj voor televisie en Sam qua muziek. Zij maken denk ik meer kans op succes dan ik."

B-Brave was tussen 2013 en 2017 actief.