LCD Soundsystem treedt in september op in Paradiso

Vorig jaar was de band de afsluiter van Lowlands.

In 2002 werd LCD Soundsystem opgericht door voorman James Murphy en in 2005 verscheen hun titelloze debuutalbum. Dat album wordt als een van de beste van de jaren 2000 gezien. Het bekendste nummer hiervan is Daft Punk Is Playing At My House.

De band ging in 2011 uit elkaar, maar na het schrijven van nieuw materiaal besloot Murphy weer opnieuw met de band op tour te gaan in 2016. In mei verschenen de eerste nieuwe nummers in later in 2017 wordt een nieuw album verwacht.

Tickets

De kaartverkoop start donderdag 22 juni om 10.00 uur op de websites van Ticketmaster en Paradiso. Tickets kosten 37,50 euro per persoon en er geldt een maximum van twee kaarten per bestelling.