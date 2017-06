De Wereld Draait Door krijgt na zomerstop nieuw decor

"De VARA heeft gevraagd of wij meefinancieren. Dat doen we omdat dit natuurlijk een belangrijk vlaggenschip voor de zender is." Details over het nieuwe decor in de tv-studio op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam zijn nog niet bekend.

DWDD introduceert na de zomer ook een aantal nieuwe rubrieken. "Maar dat doen we vaker bij een nieuw seizoen", zegt Klein.

De Wereld Draait Door doet verder geen inhoudelijke mededelingen over het programma. Dat laten ze aan NU.nl weten.