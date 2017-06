Oud-leden One Direction doen mee aan benefietsingle voor brand Londen

Samen met andere sterren zullen Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne en Louis Tomlinson het nummer Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel zingen.

De opnamen zijn al in volle gang. In West-Londen is het een komen en gaan van artiesten. James Blunt en Paloma Faith zijn volgens The Sun al gesignaleerd bij de studio van Cowell, net als Gregory Porter, Rita Ora, Lily Allen en Robbie Williams.

Styles, Horan, Payne en Tomlinson zullen zich niet als One Direction profileren op de single en het lijkt onwaarschijnlijk dat ze allemaal op hetzelfde moment in de studio verschijnen. Liam zit momenteel in de VS voor plaatopnamen.

Simon Cowell woont vlakbij het flatgebouw dat donderdag in vlammen opging. Hij zegt enorm begaan te zijn met de slachtoffers van de ramp.