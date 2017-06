Rechter in zaak-Cosby weigert rechtszaak al nietig te verklaren

De advocaten van de tv-ster hadden hiertoe officieel gevraagd nadat de jury ook na vijf dagen nog geen oordeel had weten te vellen in de zaak.

Volgens The Los Angeles Times worstelen zij met de vraag of er sprake van 'reasonable doubt’ is of niet. Dit is de juridische term over de mate van twijfel die bestaat bij juryleden over de schuld van de aangeklaagde.

De advocaat van Cosby bepleitte dat de jury hier met meer overleg ook niet uit gaat komen. "Er is nu sprake van juryleden die elkaar gaan ompraten", stelde Brian McMonagle. "Zo lang overleggen heeft niets meer te maken met zelf een oordeel vellen."

Impasse

De rechter heeft de juryleden wel weer aangespoord om toch tot een oordeel te komen. Als dit niet gebeurt, dan is de rechter genoodzaakt de zaak nietig te verklaren en moet de hele zaak mogelijk over.

De rechter heeft nog geen tijdslimiet gegeven om de impasse te doorbreken.

Juiste beslissing

Bill Cosby wordt ervan beschuldigd in 2004 Andrea Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar die zaken zijn verjaard.

De 79-jarige The Cosby Show-ster liet eerder deze week weten hoopvol te wachten op het vonnis. "Meneer Cosby is opgewekt en heeft het gevoel dat de juryleden erg intelligent zijn. Hij is hoopvol dat ze de juiste beslissing nemen", stelde zijn woordvoerder.