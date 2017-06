Documentaireserie Schuldig wint Zilveren Nipkowschijf

Naast de uitreiking van de mediaprijzen kregen enkele journalisten en programmamakers een eervolle vermelding. Onder meer Eva Jinek werd bejubeld, vanwege de drie succesvolle talkshows Jinek, Pauw en Jinek: De Verkiezingen en De Verenigde Staten van Eva die zij afgelopen seizoen maakte. Daarover zegt ze tegenover NU.nl: "Ik denk nu niet na over het winnen van de Schijf, ik vind de eervolle vermelding al een hele aanmoediging."

Ook Matthijs Deen kreeg een eervolle vermelding, voor het inzicht dat hij biedt in xenofobie en vluchtelingenproblematiek in het programmaOVT/Het Spoort Terug: Shakespeare's Vluchtelingen. Documentairemaker Frans Bromet, die al meerdere schijven in ontvangst mocht nemen, kreeg dit jaar de Ereschijf voor zijn gehele oeuvre.

Zilveren Nipkowschijf

Voor de Zilveren Nipkowschijf waren in totaal drie televisieprogramma's genomineerd, die volgens tv-recensenten en mediajournalisten behoorden tot de beste programma's van 2017. De makers van de documentaire Schuldig maakten kans op de prijs vanwege onder meer "de authenticiteit en het maatschappelijk belang". Ester Gould en Sarah Sylbing wonnen al een Tegel en werden uitgeroepen tot "journalisten van het jaar."

Jurylid en tv-recensent Hans Beerekamp vertelt dat het kiezen van een winnaar niet gemakkelijk was. "Bij de Zilveren Nipkowschijf was het echt kielekiele tot het laatste moment. Uiteindelijk ging er toch nog iemand overstag voor Schuldig. De argumenten gingen over tafel. Maar Schuldig onthoud je misschien het best over vijf jaar nog."

In een tijd waarin RTL4 werd bekritiseerd vanwege slechte behandeling van deelnemers bij hulptelevisie, sprong Beau van Erven Dorens er volgens de jury uit omdat hij met The Amsterdam Project wél een authentiek programma wist neer te zetten. In het programma liet hij het verhaal van vijf daklozen zien, die hij elk tienduizend euro gaf om hun leven te beteren. Vervolgens volgde hij de daklozen een jaar lang. De jury nomineerde hem onder meer omdat hij de daklozen "ook de mogelijkheid gaf om te falen" en daarmee een authentiek programma neerzette.

Van Erven Dorens zegt 'stiekem wel een beetje teleurgesteld te zijn'. "Ik ken de dames van Schuldig en gun het hen. Het is mooi dat maatschappelijke problemen nu kunnen op televisie. In de VS is dat bijvoorbeeld nog een beetje als eating vegetables: een beetje goor."

De derde genomineerde was het MAX-programma De Zaak Menten, waarin de spectaculaire ontmaskering van de misdadiger Pieter Menten door journalist Hans Knoop centraal stond. De zaak, die speelde in de jaren zeventig, is door omroep MAX voor het eerst in beeld gebracht. De jury noemde het programma "een exemplarische serie over een van de vele intrigerende momenten uit de Nederlandse geschiedenis waarvan je hoopt dat er ieder seizoen een paar worden gemaakt".

Zilveren Reismicrofoon

De Zilveren Reismicrofoon ging naar Argos. Dit programma was genomineerd vanwege de "unieke positie" als onderzoeksprogramma op de radio. De makers hebben als doel om misstanden aan de kaak te stellen, iets wat op dit medium niet meer veel gebeurt. Argos-eindredacteur Kees van den Bosch: "Dit is het mooiste wat ons in deze week van de ware bezuinigingen had kunnen overkomen."

Daarnaast maakte Astrid de Jong kans op de prijs, vanwege haar verdiensten met het programma De Nachtzuster. Hierin beantwoordt ze allerlei vragen van nachtelijke luisteraars met een "prettige tongue-in-cheek humor", aldus de jury. Deze vragen variëren gaan over zoekrakende sokken in de wasmachine tot waarom zout water niet zoet water kan worden.



Tenslotte werd Bernard Hammelburg genomineerd voor zijn programma BNR De Wereld. Een goede interviewer, aldus de jury, omdat hij nog echt zou luisteren en het programma niet vooral gebruikt om met zijn grote eigen (politieke) kennis te pronken. Daarnaast biedt Hammelburg internationale en historische context bij het nieuws in zijn columns.

De Zilveren Nipkowschijf wordt sinds 1961 toegekend aan het beste tv-programma van het jaar. De prijs is vernoemd naar de Duitser Paul Nipkow, die wordt gezien als de uitvinder van de televisie.