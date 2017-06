Ronald Giphart gaat met robot schrijven

Het is de bedoeling dat er een verhaal van komt, dat gepubliceerd wordt in november, ter gelegenheid van Nederland leest, de jaarlijkse campagne om iedereen aan hetzelfde boek te krijgen en daar gesprekken over te ontlokken.

Een heel boek kan door een robot nog niet geschreven worden, maar al wel een paar alinea's, aldus Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut. Hij experimenteert ermee.

"Het is fascinerend te zien wat voor mooie en spannende zinnen er nu al uit ons experiment rollen", stelt de auteur. "Het experiment roept ook interessante vragen en dilemma’s op zoals: wat is creativiteit en wat is authenticiteit? Wat is de rol van de menselijke auteur en hoe kan kunstmatige intelligentie gebruikt worden als hulpmiddel bij het schrijven?'"

Ik robot

Voor Nederland leest is dit jaar Ik, robot van de Amerikaan Isaac Asimov uitgekozen. De schrijver en biochemicus Isaac Asimov publiceerde tussen 1940 en 1950 negen sciencefictionverhalen die aansluitend werden gebundeld.

Het is een vertelling over een psycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven waarin ze veel met robots heeft gewerkt.