Showtek beschuldigt Michael van der Plas van plagiaat

Het nummer van Van der Plas kwam deze week uit.

Marcel Scheffers, manager van Showtek, wil met de platenmaatschappij van Van der Plas in gesprek gaan over het nummer. Tegenover NU.nl zegt hij: "We gaan er geen rechtszaak van maken, dat is niet nodig. We willen via Buma/Stemra het auteursrecht opeisen en de naam van Showtek moet bij het nummer komen te staan."

Showtek-dj Sjoerd Janssen zegt dat het goed is dat Van der Plas geïnspireerd is geraakt door hun muziek, maar dat hij het zonde vindt dat hij hun muziek ook heeft gekopieerd. "Als ik muziek maak, laat ik me ook inspireren door andere muzikanten, dat is heel normaal. Maar dat hij een stuk muziek overneemt dat wij hebben gecomponeerd, vind ik heel erg jammer en ook niet creatief. Wij hebben met liefde en passie aan dat nummer gewerkt en hij kopieert het gewoon."

Gevestigde naam

Janssen noemt de actie van Van der Plas 'niet zo slim'. "Showtek is een gevestigde naam, wij staan op alle grote festivals en hebben al heel wat awards gewonnen. Het is niet zo slim van hem dat hij steelt van zo'n grote naam, wij betekenen echt wel wat in de Nederlandse muziekindustrie."

Het management van Michael van der Plas was niet bereikbaar voor commentaar.