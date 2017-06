Bassie en Adriaan schrijven allebei boek

Het boek van de 74-jarige Aad van Toor heet Moe ik kan een salto en is een autobiografie waarin hij terugblikt op zijn hoogte- en dieptepunten, laat hun zakelijk vertegenwoordiger donderdag weten.

Het boek van Bas van Toor (81) is meer een bundeling van eerdere columns en anekdotes waar de clown eerder over geschreven heeft voor diverse podia. Bas van Toor heeft al jarenlang een vaste rubriek in de Vlaardingen Courant. Dit boek, dat half juli moet verschijnen, heeft nog geen titel. Moe ik kan een salto moet eind juni uitkomen.

De presentatie van de twee boeken valt samen met de grote overzichtsexpositie van het tweetal die deze zomer te zien is in Theater Flamingo in Vlaardingen. De tentoonstelling toont honderden spullen uit het rijke televisie- en circusverleden van het succesvolle duo: van de kroon tot Robin de robot, van het masker van de plaaggeest tot de beroemde vrolijke caravan.

Onverminderd populair

Bas en Aad van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun beroemde stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder.

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.

De overzichtstentoonstelling is van 8 juli tot en met 3 september te bezichtigen.