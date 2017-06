Gerard Joling en Gordon maken samen weer nieuw programma voor RTL

In het programma, dat in het najaar uitgezonden zal worden, helpt het tv-duo bij de bouw of verbouwing in een tehuis voor ouderen.

RTL Boulevard toonde woensdag beelden van de eerste opnamedag in Schiedam, waar Joling en Gordon de handen uit de mouwen staken bij de sloop van een keuken in een buurthuis. ''Het is bijna niet voor te stellen hoe eenzaam sommige ouderen zijn'', zei Gordon.

Geer en Goor Stevig Gebouwd is het vervolg op Geer & Goor: Zoeken een hobby!. Dit programma werd vorig jaar genomineerd voor de Televizier-Ring.