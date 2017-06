Nieuwe film Mike van Diem opent Nederlands Film Festival

Dat heeft het festival woensdag bekendgemaakt.

Tulipani is een tragikomedie over een Zeeuwse boer die na de watersnoodramp van 1953 naar Zuid-Italië fietst.

De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Naber, Anneke Sluiters en de Italiaanse ster Giancarlo Giannini, die bekend is van zijn rollen in de Bond-films Casino Royale en Quantum of Solace en Hannibal, het vervolg op klassieker The Silence of the Lambs.

Van Diem won in 1998 een Oscar voor beste niet-engelstalige film voor Karakter. Twee jaar geleden bracht hij de komedie De Surprise uit met Georgina Verbaan en Jeroen van Koningsbrugge in de hoofdrollen.