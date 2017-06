Musical Dear Evan Hansen grote winnaar bij Tony Awards

De theaterprijzen werden zondagavond (lokale tijd) uitgereikt in New York, meldt de New York Times.

Dear Evan Hansen gaat over een impopulaire en gekwelde middelbare scholier, wiens sociale leven verbetert nadat hij zich opdringt bij de familie van een klasgenoot die zelfmoord heeft gepleegd. Het stuk is een van de eerste op Broadway waarin sociale media een rol spelen en spreekt een jonger publiek aan dan gebruikelijk bij musicals. De 23-jarige hoofdrolspeler Ben Platt kreeg een Tony voor beste acteur.

De prijs voor beste hoofdrolspeelster in een musical ging naar Bette Midler voor haar rol in Hello, Dolly!, dat ook de prijs voor beste revival van een musical in de wacht sleepte. Hello, Dolly! vertelt over een koppelaarster die nadat ze haar hele leven andere mensen gelukkig gemaakt heeft, zelf op zoek gaat naar leuke man.

Oslo

Het toneelstuk Oslo, dat gaat over wat er achter de schermen gebeurde tijdens de vredesonderhandelingen over het Israëlisch-Palestijns conflict in 1993, won de prijs voor beste nieuwe toneelstuk.

Andere prijswinnaars waren musicalregisseur Christopher Ashley (Come From Away) en toneelregisseur Rebecca Taichman (Indecent). Kevin Kline mocht een award ophalen voor zijn werk in Present Laughter, Cynthia Nixon voor haar rol in The Little Foxes en Laurie Metcalf kreeg het beeldje voor haar aandeel in A Doll's House, Part 2.

John Legend

Ook muzikant John Legend mocht als coproducent van toneelstuk Jitney een Tony in ontvangst nemen. Legend won eerder al een Grammy en een Oscar, waardoor hij alleen nog een Emmy hoeft toe te voegen om de felbegeerde 'EGOT-status' te behalen.

De 86-jarige acteur James Earl Jones, onder andere bekend als de stem van Darth Vader in Star Wars, maar ook een gevierd toneelacteur, kreeg een oeuvreprijs.

De uitreiking werd gepresenteerd door House of Cards-acteur Kevin Spacey. Hij onthield zich van politieke statements, maar verscheen wel even in zijn rol als de onscrupuleuze president Frank Underwood. Ook deed hij imitaties van Bill Clinton en sloot hij de avond af met een tapdansnummer.

Revival

Talkshowpresentator en komiek Stephen Colbert refereerde wel aan de Amerikaanse politiek toen hij de prijs voor beste musicalrevival uitreikte aan Midler.

"Het was een geweldig jaar voor revivals in het algemeen, vooral voor die ene die ze weer tot leven hebben gebracht in Washington", zei hij. "Enorme productiewaarden, en een paar problemen: de hoofdpersoon is totaal ongeloofwaardig, en het haar en de makeup - foei. Nee, nee. Deze productie in Washington moet vier jaar gaan lopen, maar de recensies zijn niet goed."