Radiohead geplaagd door technische problemen bij optreden Coachella

Na drie nummers ging het al mis, schrijft Variety.

Thom Yorke en zijn bandleden stapten van het podium af nadat de laatste twee minuten van 15 Step helemaal niet te horen waren. Radiohead keerde terug, maar tijdens het nummer Let Down ging het weer mis en liepen de Britten, tot grote schrik van het publiek, weer van het podium af.

Grap

Uiteindelijk keerde de band terug, maar ook Yorke had geen idee of hij nog in staat was te spelen. "Kunnen jullie me überhaupt horen?", vroeg hij het publiek. "Ik zou nu een grap kunnen vertellen om de sfeer te verbeteren, maar wij zijn Radiohead dus fuck it."

Na twee onderbrekingen kon het twee uur durende concert zonder verdere problemen worden voortgezet. De band, die vorig jaar zijn meest recente plaat A Moon Shaped Pool uitbracht, sloot vrijdagavond de eerste festivaldag van Coachella af.