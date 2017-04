Verteller Remco Veldhuis ging al uit van kritiek op The Passion

Zo stelde hij vrijdagavond in RTL Late Night.

Veldhuis was naar eigen zeggen voorbereid op kritische geluiden op zijn grappen in het paasverhaal. "Vanaf het moment dat ik was gevraagd voor de rol van verteller was ik laaiend enthousiast, want ik kreeg de opdracht het verhaal te vertellen voor de generatie van nu, met hedendaags taalgebruik en luchtigheid", aldus de komiek.

"Humor is al een kwestie van smaak en als je daar doorheen ook nog religie mengt, dan loop je het risico dat je op lange tenen trapt. Achteraf valt de hoeveelheid kritiek me nog mee."

Bijbel

De cabaretier stond eerder in het theater met de solovoorstelling Lang Verhaal Kort, waarin hij op komische wijze de Bijbel samenvat. "Ik heb tachtig keer de Bijbel gefileerd in mijn voorstellingen. Ik was voorbereid op de materie wat er gebeurt als je de Bijbel mixt met theater, al is het bij theater wel zo dat je publiek er bewust voor kiest om naar je toe te komen. Over het algemeen is het zo dat de mensen The Passion omarmd hebben. Daar ben ik trots op."

Dwight Dissels, die de hoofdrol van Jezus speelde en zelf gelovig is, complimenteerde Veldhuis met zijn teksten. "Dat het luchtig kon, vond ik mooi", zei Dissels.