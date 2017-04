Peter R. de Vries werkt mee aan misdaadmuseum

Voor De Vries is een actieve rol weggelegd in het museum, waar bezoekers een bijzonder kijkje krijgen in de wereld van misdaad en opsporing.

Het plan is om het museum in de loop van 2018 te openen. Op dit moment wordt echter nog gezocht naar een geschikt pand, liet oprichter Van der Schalie donderdag weten. ''We willen een bijzondere locatie en verwachten dat we, zodra die is gevonden, zes maanden nodig hebben om het helemaal op te zetten.''

Hij ontwikkelde het concept samen met de misdaadverslaggever en adviesbureau Tinker Imagineers. De experience moet vijftien interactieve ruimtes krijgen, waaronder een plek waar bezoekers forensisch onderzoek kunnen doen op een plaats delict, een compositietekening van een verdachte kunnen maken en hun reactievermogen mogen testen op de schietbaan. In zogenoemde Crime Scene Rooms moet je binnen een bepaalde tijd een misdrijf oplossen.

Zaken

De Vries krijgt de rol van virtuele gids, die de bezoekers via interactieve schermen toespreekt en van cruciale informatie voorziet bij de opdrachten die ze moeten doen. ''Het idee past helemaal bij deze tijd, waarin veel belangstelling is voor misdaad en opsporing'', aldus De Vries. ''Burgers bemoeien zich er ook steeds meer mee.''

In het museum komen mogelijk ook enkele zaken van de misdaadverslaggever voorbij. ''Ik heb de afgelopen 35 jaar veel verzameld en dacht altijd, dat zou nog eens tentoongesteld moeten worden.''