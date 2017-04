Documentaire Al Gore in première in Cannes

In de eerste film uit 2006 waarschuwde Gore voor de opwarming van de aarde en de onachtzaamheid van de mens op dit gebied. De film was wereldwijd een grote hit en won een Oscar voor beste documentaire.

In het tweede deel bekijkt Gore wat er de afgelopen elf jaar is gebeurd en of de klimaatafspraken van Parijs voldoende uitzicht bieden op verbetering.

Het is nog niet duidelijk wanneer de film in de Nederlandse bioscopen te zien is. De film draait overigens niet in competitie en maakt dus geen kans op de Gouden Palm.

China Girl

Ook de serie Top of the Lake: China Girl van regisseur Jane Campion beleeft de wereldpremière in Cannes. China Girl is het vervolg op de succesvolle eerste reeks die Campion in 2013 maakte, met Elisabeth Moss als detective die een verdwijning bij een sekte onderzoekt.

Holly Hunter speelde in het eerste seizoen de sekteleider. Campion is de enige vrouw die tot nu toe een Gouden Palm won, voor haar film The Piano.

Ook presenteert regisseur David Lynch in Cannes twee afleveringen van zijn nieuwe Twin Peaks-serie.