Optreden Jebroer in Hardinxveld geannuleerd wegens tekst nummer

Afgelopen weekeinde bleek al dat er klachten waren over het optreden van Jebroer tijdens de feestweek in het Zuid-Hollandse dorp. Dat leidde er uiteindelijk toe dat stichting het Vierspan, dat evenementen organiseert in de gemeente, het optreden niet meer aandurfde.

"Vanwege de ontstane commotie hebben wij als stichting het Vierspan moeten beslutien om rapper Jebroer niet te laten optreden tijdens de feestweek. De ontstane rivaliteit heeft zeker ook online een strijd in twee kampen gecreëerd die wij te allen tijde willen voorkomen", zo valt te lezen op de website.

Jebroer reageerde in de Coen & Sander Show op 538 op de afzegging. "Ik had de klagers vrijkaartjes aangeboden en een bosje bloemen, dus ik heb me van een goede kant laten zien, maar krijg nu toch een trap na."