Natuurdocumentaire Amsterdam Wildlife bereikt Kristallen Film-status

Maandagochtend werden Melchers en Westrik verrast met de bijbehorende prijs.

Amsterdam Wildlife ging op 5 december 2015 in première en is sindsdien te zien in EYE Filmmuseum. De documentaire gaat over (wilde) dieren die, soms onverwacht, hun thuis hebben gevonden in Amsterdam. Zo troffen de filmmakers onder meer vossen, ijsvogels en ringslangen aan in de hoofdstad.

De natuurdocumentaire is de tweede film die dit jaar de Kristallen Film-status bereikt. Het doet zo zeer, de documentaire van Heleen van Royen over haar dementerende moeder, werd begin vorige maand onderscheiden.