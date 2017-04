Bezoek Mattie en Wietze bij Talpa Radio was 'slechts een rondleiding'

"Wij hebben op dit moment een overeenkomst met Qmusic en maken met heel veel plezier ons radioprogramma", zegt Valk. Zijn collega De Jager sluit zich daarbij aan. "Het is wel mooi dat er zo'n hectiek ontstaat maar ja, weet je, radioland is klein. Het was leuk om te zien hoe ze daar werken. Het was gewoon een rondleiding en voor de rest: we hebben gewoon een overeenkomst met Q."

De namen van Valk en De Jager worden sinds vorige week in verband gebracht met Talpa. Bronnen zeggen tegen het AD dat er gesprekken worden gevoerd over een mogelijke ochtendshow op Sky Radio. Die zender zou daarvoor speciaal hun non-stopmuziekformat willen onderbreken. Talpa Radio bestaat behalve uit Sky Radio uit Radio 538, Radio 10 en Veronica.

De ochtendshow van Mattie en Wietze op Qmusic bestaat deze week vijf jaar. Om dat te vieren hebben ze zich aan elkaar vastgeketend. Vrijdag gaan de boeien weer los.