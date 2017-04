Fans nemen afscheid van Chuck Berry

De publieke uitvaart werd gehouden in The Pageant Concert Club waar Berry vaak optrad. Het publiek kreeg de mogelijkheid om langs de open kist te lopen en de laatste eer te bewijzen. Een muzikant bracht enkele bekende hits van Berry ten gehore. De hal waar de kist stond, was gevuld met bloemstukken. Een daarvan, in de vorm van een gitaar, was afkomstig van de Rolling Stones.

Na de vier uur durende plechtigheid was er een uitvaartdienst voor naaste familieleden, vrienden en collega's van de Amerikaanse rock-'n-rolllegende, die in maart een natuurlijke dood stierf. Berry werd bewusteloos gevonden in een huis in Missouri. Pogingen om hem te reanimeren, kwamen te laat.

Charles Edward Anderson Berry was een van de beroemdste muzikanten uit het rock-'n-rolltijdperk. Hij had onder andere hits als Johnny B. Goode, Maybellene en Roll over Beethoven.