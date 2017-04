Controversiële Kendall Jenner reclame teruggetrokken

Vlak na de lancering van de reclame ontstond er een stortvloed van kritiek. Veel mensen hadden het gevoel dat Pepsi misbruik maakte van de Black Lives Matter-beweging, die in opstand komt tegen politiegeweld.

In het reclamefilmpje is te zien hoe Jenner een fotoshoot verlaat om mee te lopen in een protestmars. Die eindigt als het model een politieman een blikje cola geeft en daarvoor enorm toegejuicht wordt. Volgens critici doet deze specifieke scène denken aan Iesha Evans, de jonge vrouw die in 2016 in Baton Rouge werd gearresteerd toen zij meedeed aan een Black Lives Matter protest.

''Pepsi probeerde een wereldwijde boodschap van eenheid, vrede en begrip neer te zetten. Het is duidelijk dat we de plank mis hebben geslagen, onze excuses. Het was niet onze bedoeling om luchthartig om te gaan met een serieus onderwerp'', staat in een verklaring van Pepsi.

''We verwijderen de reclame en zorgen ervoor dat het niet verder wordt verspreid. We bieden ook onze excuses aan dat we Kendall Jenner in deze positie hebben gebracht'', besluit de colafabrikant.