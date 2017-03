Politie houdt verdachte aan in sekstape-zaak Patricia Paay

Dit meldt RTL Boulevard.

De Beverwijker zou de seksvideo van Paay via het Twitter-account 'Eendenvanger' hebben verspreid en wordt daarom verdacht van smaad, computervredebreuk en belediging.



In de video is te zien hoe de 67-jarige Paay diverse seksuele handelingen uitvoert. Een link naar de beelden verscheen later ook op de website GeenStijl, maar is inmiddels wel verwijderd.

Huiszoeking

Donderdagochtend werd de 39-jarige verdachte door de politie van zijn bed gelicht. Bij het doorzoeken van zijn huis heeft de politie diverse spullen in beslag genomen, waaronder computers en telefoons, in een poging om de bron van de video te achterhalen. Digitale experts onderzoeken momenteel het materiaal.



Paay werd na de arrestatie meteen gebeld door haar advocaat Johan Langelaar. Ze reageerde opgelucht tegenover RTL Boulevard: "Eerlijk gezegd snakte ik wel naar zo'n bericht. Hopelijk krijgen we nu eens antwoord op de vraag wie hier achter zit."



De televisiepersoonlijkheid wordt nog steeds achtervolgd door de kwestie. ​"Zoiets beheerst je leven en ik vraag me af of ik daar nog ooit vanaf kom. Daarom is het voor mij zo belangrijk dat de dader wordt gepakt."