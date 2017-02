Paris Jackson ambieert geen muziekcarrière

De 18-jarige dochter van Michael Jackson schrijft wel liedjes. "Dat doe ik als een soort uitlaatklep, maar ik zie er voor mijzelf geen carrière in weggelegd."

Volgens Jackson zijn er in haar familie veel getalenteerde artiesten. "Als ik ook muziek zou gaan maken, zou dat de manier waarop ik over muziek denk veranderen. En dat is nu juist iets dat ik niet wil."

Jackson heeft nog niet echt goed nagedacht over wat ze wil met haar leven. Ze doet nu wat modellenwerk, maar ook daar zit geen lange loopbaan voor haar in. "Ik heb ook wel eens aan acteren gedacht, maar eigenlijk wil ik grotere dingen doen. Ik geloof in activisme."

Volgens Jackson zijn veel mensen van haar generatie boos zijn omdat de overheid slecht functioneert. `Ik hoop dat dit jaar mijn generatie opstaat en laat zien hoe het wel moet." Ze wil wel dat de veranderingen op een vreedzame manier plaatsvinden. "We voerden actie voor het homohuwelijk en dat lukte en we voerden strijd voor gelijke behandeling van man en vrouw. Ook dat gebeurde."