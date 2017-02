Optreden Taylor Swift voor Super Bowl waarschijnlijk laatste van 2017

Swift zong haar nieuwste single I Don't Wanna Live Forever voor ongeveer negenduizend mensen, waarna ze haar aankondiging deed.

"Zo ver ik weet, doe ik in 2017 maar één show. En zo ver ik weet, is dat deze show", vertelde de zangeres aan haar publiek. "Jullie zijn getuige van al mijn tourdata."

Taylor Swift zong tijdens het concert ook hits zoals Shake It Off, Blank Space, Bad Blood, I Knew You Were Trouble en 22. Haar laatste tour was The 1989 World Tour, waarmee ze in juni 2016 in Amsterdam optrad.