Flikken Maastricht trekt half miljoen minder kijkers

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek

Ook The Voice of Holland moet het met minder kijkers doen. Vorige week keken er nog bijna 2,2 miljoen mensen naar de talentenjacht, terwijl er vrijdagavond 2.050.000 mensen voor de buis zaten voor de vierde liveshow. Daarmee is het nog net niet de slechts bekeken aflevering van het seizoen. Naar de tweede liveshow keken namelijk exact 2 miljoen mensen.

Het best bekeken programma van de avond was met 2,2 miljoen kijkers het Achtuurjournaal, gevolgd door The Voice en Flikken Maastricht.