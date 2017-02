The New Yorker en Vanity Fair trekken zich terug uit Correspondent's Dinner

Dat meldt The Wall Street Journal vrijdag. Vanity Fair zal ook niet aanwezig zijn op het evenement. Of The New Yorker wel aanwezig zal zijn, is niet bekend.

Sinds de aanstelling van Barack Obama, sponsorde Vanity Fair ieder jaar met Bloomberg een van de meest exclusieve aftertparty's. Deze keer gaat Bloomberg het alleen sponsoren.

Het Correspondent's Dinner vindt dit jaar op 29 april plaats. Tijdens het diner zijn journalisten en Hollywoodsterren aanwezig die luisteren naar de grappen van Trump en komieken.