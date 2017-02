Vera Lynn brengt album uit ter ere van 100e verjaardag

''Champagne kan ik niet drinken, maar ik mag wel limonade met een scheutje rode wijn'', zegt de diva tegen The Mirror. Haar album Vera Lynn 100 komt op 17 maart uit, drie dagen voordat ze haar honderdste verjaardag viert. Het album wordt uitgebracht bij Decca Records, het label dat bijna tachtig jaar geleden ook haar eerste plaat uitbracht.

Het nieuwste album bevat nieuwe arrangementen van haar meest geliefde liedjes, maar ook zeldzame opnames. De klassieker We'll Meet Again nam ze op met de Engelse tenor Alfie Boe. Het orkest van de Royal Air Force (RAF) werkte mee aan het lied Yours, dat is een eerbetoon aan de in 1998 overleden saxofonist Harry Lewis met wie Vera Lynn getrouwd was.