Behind Enemy Lines krijgt tv-reboot

Behind Enemy Lines, waarin het personage van Gene Hackman probeert een neergestorte straaljagerpiloot (Owen Wilson) uit Bosnië terug te halen, was in 2001 een bescheiden bioscoophit.

De serie is losjes gebaseerd op de film en wordt volgens filmblad Variety omschreven als een 'militaire soapthriller' waarin een groep Amerikaanse soldaten vast komt te zitten achter de vijandelijke linies en er opnieuw een reddingsactie op touw wordt gezet.

De pilot wordt geschreven door Nikki Toscano, producer van de nog te verschijnen serie 24: Legacy, een spin-off van 24. De reboot van Behind Enemy Lines is de laatste in een hele reeks oude films en series die de laatste tijd van een nieuw jasje worden voorzien. Zo werden onlangs nieuwe versies of seizoenen van Will & Grace, Prison Break en Charmed aangekondigd.

Van Behind Enemy Lines zijn overigens ook al drie 'vervolgfilms' gemaakt. Het betrof films met een compleet andere cast en een ander verhaal, die niet in de bioscoop verschenen. De laatste, uit 2014, SEAL Team 8: Behind Enemy Lines, werd geregisseerd door de Nederlandse regisseur Roel Reiné.