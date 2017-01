Stranger Things-ster Millie Bobby Brown in nieuwste Godzilla-film

Volgens Variety heeft filmproductiebedrijf Legendary Brown weten te strikken om in de nieuwste Godzilla-film te gaan spelen.

Godzilla: King of Monsters is het vervolg op Godzilla uit 2014. In die film heeft Breaking Bad-acteur Bryan Cranston een grote rol. Het is nog niet bekend of hij ook te zien is in de sequel.

Brown zal naar verwachting eind maart van 2019 te zien zijn op het witte doek, wanneer Godzilla: King of Monsters gepland is uit te komen. Het vervolg op die film, Godzilla vs. Kong, staat een jaar later gepland.

Netflix

De twaalfjarige Brown is de ster van de Netflix-serie Stranger Things. Die serie is genomineerd voor een Golden Globe. Brown zelf is genomineerd voor een Screen Actors Guild Award voor haar vertolking van Eleven in Stranger Things. Het tweede seizoen van de Netflix-serie wordt dit jaar verwacht.

Bekijk hier de trailer van het tweede seizoen van Stranger Things: