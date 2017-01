Jongerenzender Viceland komt naar Nederland

Naast internationale content worden op Viceland ook in Nederland geproduceerde programma's uitgezonden. Zo start de zender met Nederland Census, een documentaire waarin jongeren uit het hele land hun mening geven over zichzelf, politiek, drugs, seks, liefde, geld en klimaatverandering.

De programmering bevat verder internationale series als Gaycation (met Ellen Page), Noisey (met Zach Goldbaum) en F*ck That's Delicious (met Action Bronson).

Viceland werd vorig jaar februari gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada. Later volgden Groot Brittanniƫ, Ierland, Frankrijk, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Tegelijk met de lancering in Nederland begint Viceland ook in Belgiƫ. Eind 2017 moet de zender in 51 landen te ontvangen zijn.