Acteur Shia LaBeouf start livestream tegen Donald Trump

Dat meldt The Hollywood Reporter. Hij is van plan om de stream, genaamd He Will Not Divide Us, de komende vier jaar te laten doorlopen. Dat is tevens de duur van het presidentschap van Trump, indien hij daarna niet opnieuw verkozen wordt.

Op de video zijn beelden te zien die worden opgenomen aan de buitenzijde van New York's Museum of Moving Image. Mensen worden uitgenodigd om voor de camera stil te staan en de woorden 'he will not divide us' uit te spreken. Mensen mogen de zin zo vaak herhalen als zij willen.

Jaden Smith

Acteur Jaden Smith, de zoon van Will Smith, is één van de eerste deelnemers van het project.

Dit is niet de eerste keer dat LaBeouf (30) een project heeft georganiseerd met live-video. In november 2015 deed hij mee aan een filmmarathon waarbij hij 72 uur lang zijn eigen films bekeek. De acteur was toen via een livestream te volgen.

In februari 2016 spendeerde de Transformers-ster 24 uur in een lift. Ook dit was live te bekijken.