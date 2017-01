Prins William gaat fulltime werken voor Brits koningshuis

Daarvoor verhuizen William en zijn gezin, bestaande uit echtgenote Kate Middleton (35) en hun kinderen Charlotte en George, van hun huidige woonplaats Norfolk naar Londen. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag.

"Dankzij mijn werk bij de luchtambulance heb ik ervaringen opgedaan die ik de rest van mijn leven bij me zal dragen en die een waardevol perspectief bieden op mijn werk voor de monarchie", laat de prins weten in een statement.

William werkte als reddingspiloot bij de luchtmacht van 2006 tot 2013. Daarna ging hij aan de slag bij de luchtambulance.

Londen

Woordvoerders van de prins laten weten dat hij in de zomer zal stoppen met zijn huidige werkzaamheden en daarna naar Kensington Palace verhuist. Prins George, die in juli vier wordt, zal ook naar school gaan in de Britse hoofdstad.

Koningin Elizabeth (90), die al meer dan 64 jaar op de troon zit, werd eind vorig jaar geveld door de griep. Inmiddels is zij hersteld, maar prins William zal een deel van haar werkzaamheden overnemen. Dat geldt ook voor zijn vader prins Charles.

Het is onduidelijk of in het geval van een abdicatie prins Charles (inmiddels 68) haar nog opvolgt, of dat de troon meteen wordt doorgegeven aan haar kleinzoon prins William.