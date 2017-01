Jett Rebel eerlijk over zijn depressie om anderen 'hoop te geven'

De zanger (25), die eigenlijk Jelte Tuinstra heet, vertelt aan Nieuwe Revu dat hij zich desondanks wel eens heeft afgevraagd of het goed was om zo persoonlijk te zijn in interviews.

"Zeker met zoiets kwetsbaars als dit. Zou ik hier niet eens mijn mond over moeten houden? Het is voor iedereen leuker om te zeggen: het gaat fucking goed met me, dan om te zeggen: ik wilde dood en ik dacht dat ik er nooit meer uit zou komen," aldus Tuinstra.

Maar omdat de muzikant op eigen kracht uit zijn depressie is gekomen, vindt hij dat hij erover mag praten. "Want als ik eruit kan komen, dan kunnen anderen dat misschien ook. Er zijn heel veel mensen die depressies hebben. Hopelijk kan ik iemand die heel erg in de put zit, hierdoor een beetje hoop geven."

"Ik pretendeer niet te begrijpen waar jij mee worstelt, maar wat ik wel tegen jou kan zeggen, is: hier ben ik. Alles is mogelijk, geef niet op", aldus Tuinstra.

Geen uitweg

De zanger zat in zo'n diepe depressie, dat hij soms geen uitweg zag. "Ik wilde gewoon niet meer leven en wachtte op een goed moment om te vertrekken. Dat was een van de redenen dat ik vorig jaar als een gek platen ben gaan maken. Omdat ik iets blijvends wilde achterlaten," vertelt hij.

Omdat Tuinstra het gevoel had zichzelf kwijt te raken, besloot hij om te stoppen met wiet, alcohol en harddrugs. "Zes maanden ben ik nu clean en ik voel me gezonder en gezonder worden", vertelt hij. Het besluit om te stoppen met gebruiken was volgens de muzikant een belangrijke beslissing.

"Bot gezegd: als ik die keuze niet had gemaakt, had ik hier nu misschien niet gezeten," aldus Tuinstra.