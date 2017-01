Muziek Jamiroquai op automatische piloot ROTTERDAM – Even is er paniek onder de Nederlandse fans van Jamiroquai, wanneer de Britse band dinsdagavond een concert in Oberhausen afzegt wegens een acute griepaanval bij zanger Jay Kay. Wat heeft dat voor gevolgen voor de woensdagavond geplande show in het verbouwde Ahoy in Rotterdam?