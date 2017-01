Walk of Fame-ster van Mariah Carey vernield

Dat is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar Careys afgebroken optreden tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York. De politie zou zondag gealarmeerd zijn, meldt TMZ.

De Hollywood Historic Trust heeft de ster inmiddels weer hersteld. De reparatiekosten zouden 1500 dollar bedragen.

De politie is momenteel op zoek naar de dader en bekijkt de surveillancebeelden.

Via Instagram zou een dader zich gemeld hebben. Er wordt onderzocht of dit ook om de daadwerkelijke vandaal gaat.

Playback

De zangeres veroorzaakte 31 december opschudding toen ze haar nummer Emotions inzette. Het zingen van Carey liep in het geheel niet synchroon met de ingestarte geluidsband.

De oorzaak bleek een technische fout, waardoor de zangeres zichzelf niet hoorde en het geheel uitmondde in een playback-optreden.

Maandag bedankte de zangeres haar fans voor hun steun en liet Carey weten dat ze voorlopig een pauze neemt in de media en de social media. "Dit is een belangrijke tijd voor mij om eindelijk een moment voor mezelf te hebben, bij mijn dierbaren te zijn en mij voor te bereiden op mijn tour in maart."

De zangeres kreeg de ster in augustus 2015. In oktober werd de ster op de Walk of Fame van Donald Trump vernield. De man werd later aangehouden door de politie.