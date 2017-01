Jimmy Fallon persifleert La La Land bij Golden Globes

Justin Timberlake en Ryan Reynolds verlenen hun medewerking aan de opening, vertelt Jimmy Fallon aan Us Weekly.

"De opening wordt leuk. We werken er al drie maanden aan, door hier en daar te filmen", zegt de talkshowhost. "We parodiëren een van de genomineerde films. We hebben hele leuke acteurs die meewerken."

"Ik wil eigenlijk niet verklappen wie", gaat Fallon verder. "Ik noem Justin Timberlake niet en je hebt het niet van mij, maar Ryan Reynolds....en vertel vooral niet door dat ook comédienne Tina Fey meedoet." Fey presenteerde de Golden Globes drie jaar achtereen met Amy Poehler.

Kanshebber

Volgens Page Six heeft ook Nicole Kidman een grote rol in de opening van de show, die een parodie zal zijn op het openingsnummer Another Day of Sun van de musicalfilm La La Land. De film is met zeven nominaties de grootste kanshebber voor de Golden Globes.

Fallon: "Je weet niet wat je ziet. Het wordt leuk, vriendelijk, vrolijk en cool. Het brengt je in de stemming. Ik heb er zin in."

NBC zendt de 74e uitreiking van de Golden Globe Awards zondag live uit vanuit het Beverly Hilton in Beverly Hills.