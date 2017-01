Nance onderging drie jaar geleden een buikwandcorrectie

De presentatrice, die in het echt Nancy Coolen heet, onthult dit in een interview met Beau Monde.

Ze was er nog niet klaar voor het nieuws eerder te delen. "Ik vind het nog steeds een beetje spannend. Nee, ik schaam me er niet voor, echt niet. Ja, het was een heftige operatie, met een litteken van heup tot heup."

Nance onderging de operatie, omdat haar buikspieren na haar zwangerschap gespleten waren. "Ik had een buikje, hoe vaak ik ook sportte. Dat wilde ik niet meer. Ik heb ook mijn kalkoennekje laten verwijderen, dat zit bij ons echt in de familie", aldus de presentatrice.

Botox en fillers

Aan de botox en fillers durft Nance niet. "Ik vind het ook niet nodig. Pas nu kan ik naar mezelf in de spiegel kijken en zeggen: ‘Je bent een mooie vrouw’. Nu pas ja."

Vroeger droeg de presentatrice van RTL Woonmagazine veel make-up. "Nu weet ik: less is more. En ik geniet van een lachrimpeltje bij mijn ogen, want ik vind het leuk om op een natuurlijke manier oud te worden. Nu nog wel, haha. Ik weet niet hoe ik daar over vijf jaar tegenaan kijk", vertelt ze.

Het nummer met het interview verschijnt komende woensdag.