Disney wint auteursrechtzaak over film Cars

De rechtbank oordeelt dat de Chinese producent Bluemtv en distributeur G-Point een boete moet betalen van zo'n 1.8 miljoen euro.



Volgens de rechtbank had regisseur Zhuo Jianrong de karakters uit de film Cars grotendeels overgenomen. Ook lijkt de Chinese titel te veel op de oorspronkelijke naam van de film. Dit zou oneerlijke concurrentie zijn.



Jianrong houdt vol dat hij onschuldig is en de film Cars nog nooit had gezien. Volgens de Chinese media gaat de regisseur in hoger beroep.



In het verleden is eerder door Westerse bedrijven geprobeerd om copyright-zaken aan te spannen in China, maar vaak bleek dit moeilijk. Zo slaagde Apple er niet in om een Chinese producent van leren hoesjes voor de Iphone te laten veroordelen.

