Dit is er tijdens oudejaarsavond op televisie te zien

2016 was een veelbewogen jaar, waardoor cabaretiers als Claudia de Breij en Javier Guzman genoeg materiaal hebben om hun conferences (De Breij op NPO1, Guzman op RTL4)



Maar wie het liever vooral luchtig houdt en niet te veel bezig wil zijn met het serieuze wel en wee op deze aarde, kan ook zappen naar het overzicht van De TV Draait Door of de grappige compilatie van Voetbal Inside.



Daarnaast is muziek goed vertegenwoordigd op de avond van 31 december. Voor een muzikale afsluiting van het jaar, kunnen kijkers net als voorgaande jaren terecht bij de bekende Top 2000 a Gogo. Ook de jongens van Streetlab zorgen voor een feestje vol muziek, met vrolijke karaoke-nummers en de gebruikelijke streken van het viertal.



NPO 1:

20.25: De tv draait door

22.30: Claudia de Breij Oudejaarsconference

NPO 2:

21.10: 100 jaar Toon Hermans



NPO 3:

19.30: Top 2000 a Gogo

23.00: Streetlab oud en nieuw Karaokeshow



RTL 4:

20.00: Javier Guzman Oudejaarsconference

22.00: Ik hou van Holland: Oud & Nieuw



RTL 5:

22.00: De vrienden van Amstel LIVE!



SBS6:

20.30: Tineke Schouten: Gewoon doen!

22.00: Wedden dat ik het kan! Staatsloterij Oudejaarsspecial

SBS9:

22.20: Scooby Doo! Curse of the Lake Monster (film)



RTL7:

20.00: Voetbal Inside: Dat Was Lachen



Net5:

20.30: Top 500 van het foute uur



Veronica:

22.40: Amy Schumer (cabaret)



RTL8:

20.00: Annie (film)



Comedy Central:

20.25: The Roast of Justin Bieber

De Oudejaarsconference van Dolf Jansen is online te zien.